"Avatar: Fire and Ash" es una de las más vistas esta Navidad

Avatar: Firea and Ash (Fuego y ceniza) cruza hoy la marca de los 500 millones de dólares, casi Q4 billones en la taquilla mundial.
EN CONTEXTO: La cinta del momento: "Avatar 3" arrasa en taquilla
Después de debutar con 347 millones de dólares, la cinta llegó a los casi 150 millones de dólares entre el lunes y el miércoles, logranto un hito en Navidad.
Esta es la mejor Nochebuena posterior a la pandemia de COVID-19 fue la de 2021, cuando los espectadores dejaron de lado sus preocupaciones por la pandemia y acudieron a ver Spider-Man: No Way Home, generando una recaudación de 31,1 millones de dólares.
Esta Nochebuena la recaudación fue un 24% superior a la de 2022, cuando "Avatar: El sentido del agua" estaba en cartelera; sin embargo, ese año la Nochebuena cayó en sábado.
El sentido del agua recaudó 14,8 millones de dólares en Nochebuena, y Avatar: Fuego y Ceniza lideró la taquilla ayer con 10,7 millones de dólares en 3.800 salas de cine, alcanzando una recaudación total de 129,7 millones de dólares, según Deadline.
MIRA: