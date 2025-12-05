Brasil: Hombre muere al caerle unas pesas sobre el pecho (video)

-

El hombre se ejercitaba recostado en una banca cuando de pronto pierde el control de la barra que le golpea el pecho y le provoca el daño físico en un gimnasio de Brasil.

Lo que parecía un día normal de ejercicios se convirtió en tragedia cuando un hombre de 55 años perdió la vida luego de caerle una barra de pesas.

El hecho quedó registrado en una cámara de vigilancia del gimnasio Olinda.

Según los medios locales, Ronald José Salvador Montenegro llegó como lo hacía con frecuencia a ejercitarse.

El hombre tomó una barra para hacer ejercicios de presión cuando de pronto pierde el control y el aparato cae sobre su pecho.

El hombre tenía muchos años de ejercitarse y nunca había sufrido un incidente, informó la familia.

Ronald José se levantó de inmediato quejándose por el golpe y la situación parecía estar controlada.

Minutos después, el deportista se desplomó frente a la mirada del resto de clientes del gimnasio.

Los paramédicos llegaron para atenderlo, pero no pudieron hacer nada ya que falleció a los pocos minutos del golpe.

⚠️ Imágenes sensibles ⚠️ | El momento en que un hombre de aproximadamente 55 años murió luego de que le cayera una barra en el pecho mientras se ejercitaba en un gimnasio en Olinda, Brasil. ⚫



ℹ️: https://t.co/luXQBMiwxL pic.twitter.com/KNwanhaAWQ — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) December 4, 2025

Según familiares citados por el medio local G1 Pernambuco, Montenegro tenía más de 30 años de experiencia en musculación y no había sufrido accidentes previos durante su trayectoria deportiva.

En el momento del accidente, se encontraba acompañado por un entrenador personal, quien confirmó que el ejercicio formaba parte de su rutina habitual.

*Con información de Heraldo