Esto se sabe de los próximos episodios de Stranger Things

Ya se estrenó el segundo drop de Stranger Things 5 esta navidad, en redes algunos expertos compartieron lo que se sabe de los próximos episodios.
OTRAS NOTICIAS: Temporada 5 de "Stranger Things": la duración de los cuatro episodios
Los fanáticos están a la expectativa de lo que ocurre con esta historia.
Estos son los datos que compartieron:
1. Episodio 5, "Shock Jock", es más oscuro y aterrador que "The Turnbow Trap" y tiene una duración de 1 hora y 8 minutos.
2. El episodio 6, "Escape from Camazotz", es el más importante de esta parte de la temporada, con actuaciones que emocionan a los hermanos Duffer cada vez que lo ven, y dura 1 hora y 15 minutos.
3. El episodio 7, "The Bridge", se describe como uno de los capítulos más emotivos de toda la temporada, solo superado por el final, y tiene una duración de 1 hora y 6 minutos.
MIRA: