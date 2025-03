"Se acabó la chingadera", dice diputado, por suspensión de aumento salarial

-

Según el jefe de la bancada Cabal, Luis Aguirre, los diputados que no llegan a trabajar son los culpables de que se suspendiera el aumento de sueldo.

Después de "acuerpar" a la Junta Directiva del Congreso en el anuncio de la suspensión del aumento salarial para los diputados, el jefe del bloque Cabal, Luis Aguirre, dijo que "se acabó la chingadera" con ese tema.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el parlamentario se refirió al rechazo de la población al incremento que se recetaron los padres de la patria y del cual gozaron dos meses.

"Ya no hay aumento salarial, se acabo", dijo Aguirre, quien se hizo acompañar del integrante de su bancada Mario Velásquez.

Según el legislador, la decisión de suspender el nuevo sueldo se debió a que sus colegas no se presentan a trabajar. "Como la gente no viene a trabajar, no se merece el aumento salarial", expresó el también empresario.

En su opinión, si sus compañeros diputados se hubieran presentado a las sesiones plenarias y otras labores en el Congreso, la población no habría rechazado que ganaran más.

Velásquez apoyó la postura de Aguirre, y acotó: "esos tres meses no los merecíamos", aunque, hasta ahora, se sabe que el incremento se les otorgó en dos ocasiones, como pagos de febrero y marzo.

En contexto

La Junta Directiva del Congreso anunció durante la tarde del martes 25 de marzo que suspendió el aumento salarial de los diputados, tras "analizar el tema durante varias semanas".

La noticia se hizo oficial horas después de que los parlamentarios recibieron en su cuenta el sueldo correspondiente a marzo, a pesar de que faltaban seis días para el fin de mes.

Nery Ramos, presidente del organismo, dijo que no hubo presiones al respecto y que la decisión se tomó para atender las demandas del pueblo de Guatemala. Un día antes, autoridades indígenas habían emplazado al Legislativo para dar marcha atrás al incremento.

Este miércoles reiteraron ese llamado y dijeron que si no se deroga el beneficio antes del viernes 28, tomarán medidas de hecho.