Accidente múltiple bloquea paso en ruta al Atlántico (video)

Un choque múltiple involucró un transporte pesado y al menos cinco vehículos.

Un accidente de tránsito múltiple se registró la tarde de este domingo en el kilómetro 30 de la carretera al Atlántico, donde se vieron involucrados un vehículo de transporte pesado y al menos cinco automóviles livianos, según informan Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance provocó complicaciones en la circulación vehicular en ese tramo de la ruta, mientras los socorristas realizaban las diligencias correspondientes.

Un video difundido en la página Noticias del Atlántico muestra las primeras imágenes del lugar del accidente, donde se observa el paso bloqueado tras el choque múltiple.

#URGENTE | Fuerte accidente de tránsito se reporta en el km. 30.5 #CarreteraAlAtlántico, involucra varios vehículos y un camión volcado en el lugar. Paso queda completamente bloqueado en ambos sentidos. ⚠️ pic.twitter.com/cf71dEyw2p — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) March 8, 2026

Por ahora, las causas del incidente no han sido establecidas.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores buscar algunas rutas alternas y mantener la paciencia mientras se realizan las maniobras para liberar la ruta.