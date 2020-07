Activa el "flash" para tus notificaciones de WhatsApp

Seguramente, muchas veces no te has dado cuenta de que tienes notificaciones de WhatsApp, ya sea porque no lo escuchas o porque tienes el teléfono en vibrador.

Sin embargo, existen otras alternativas para notificarte cuando recibas algún mensaje importante.

A continuación te explicamos cómo puedes configurar el "flash" de tu cámara para que parpadeé cuando recibas un mensaje.

Si tu celular es de sistema operativo iOS:

Ingresa a Configuración Busca la pestaña de ‘Accesibilidad’ Selección la opción ‘Audio/visuales’ Enciende la opción de alertar con luz LED

En caso de que tu teléfono tenga sistema operativo Android:

Accede al menú de Ajustes de tu celular Selecciona la pestaña de ‘Accesibilidad’ Ingresa a ‘Ajustes Avanzados’ En la sección de ‘Notificaciones’, selección la opción ‘Notificación flash’ Recuerda tener activada la opción de ‘Flash’ en la cámara.

Si sigues estos sencillos pasos, no te perderás ningún mensaje urgente o valioso.