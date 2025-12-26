Un rayo cayó sobre agentes de la PNC en Escuintla

Unos agentes de la PNC fueron alcanzados por un rayo en kilómetro 85 de Ruta al Pacífico.
Dos agentes de la Policía Nacional Civil fueron alcanzados por una descarga electroatmosférica cuando se encontraban patrullando en una carpa en el kilómetro 85 ruta al Pacífico.
Los elementos sufrieron quemaduras de segundo grado y fueron trasladados a centros asistenciales para tratar sus heridas.
Se sabe que los agentes sobrevivieron al impacto.
Los elementos fueron identificados como Benedicto Mejía, de 34 años y Ledyard López, de 30 años.
En las imágenes se puede observar cómo otros elementos de la PNC ayudan a los afectados mientras esperan que una ambulancia llegue a darles atención prehospitalaria.