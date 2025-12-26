Rescatan a menor de 10 meses a un costado de la línea férrea en Mazatenango

Una bebé de aproximadamente 10 meses fue rescatada la mañana de este 26 de diciembre luego de ser localizada sola y llorando en la vía pública, en el barrio La Unión, zona 2 de Mazatenango, Suchitepéquez.

El llanto de la menor alertó a los vecinos del sector, quienes al salir de sus viviendas, descubrieron que se encontraba a un costado de la línea férrea y en ese momento dieron aviso a las autoridades.

Tras la llamada de alerta, agentes de la Policía Nacional Civil se desplazaron al lugar y la resguardaron.

La bebé fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación médica y quedará bajo la guarda y custodia de la Procuraduría General de la Nación, según indicó la PNC.

Vecinos de Mazatenango alertaron a las autoridades tras encontrar a una bebé llorando en la vía pública. (Foto: PNC)