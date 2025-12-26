Iniciarán trabajos de reparación en Calzada Aguilar Batres

Desde este 26 de diciembre se iniciarán los trabajos de reparación de una pasarela derribada por un trailer en octubre.
OTRAS NOTICIAS: Accidentes de tránsito en la noche de Navidad deja dos fallecidos y dos heridos
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva indica que desde este 26 de diciembre se iniciarán los trabajos de reparación de una pasarela que fue derribada por un transporte pesado en octubre de este año.
Los trabajo darán inicio en horas de la noche y se mantendrá cerrado el paso durante el fin de semana para realizar dichos trabajos.
El fin de semana se iniciarán labores a las 23:00 horas y se concluirán a eso de las 04:00 horas.
Las gestiones se estarán realizando en la 38 calle de la Calzada Aguilar Bátres en dirección a la ciudad.
Hasta el momento el tránsito por el área se encuentra fluido aunque las autoridades siempre recomiendan salir con tiempo de anticipación y transitar con precaución.