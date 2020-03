Jay Colindres envía mensaje tras contagiarse de Covid-19

El famoso Jay Colindres, conocido por su participación en "Caso Cerrado", confirmó y alarmó a sus fans al contar que padece coronavirus.

El guatemalteco, creador de la frase: "Estúpida, mi pelo idiota", expresó en sus historias de Instagram que no había anunciado su condición por "vergüenza", al no tomar las precauciones debidas.

En su cuenta de Youtube explicó cómo se enteró que tenía COVID-19:

"El día que fui al hospital me levanté con una tos muy seca, me dolía demasiado la garganta al toser y se me hacía difícil respirar, tenía la nariz muy tapada", contó.

"Me siento como tonto, me siento ridículo, porque no tomé este tema con la seriedad como se tenía que haber tomado desde un principio", expresó en su video.

"Acepto que fui totalmente irresponsable al agarrar el tema a la ligera, como broma, fui irresponsable al salir de mi casa a discotequear en varias ocasiones, dos veces, sabiendo que no era lo prudente", prosiguió.

Jay también mostró preocupación por su abuelita, que tiene más de 80 años...

"Me armé de valor para hacer el video y crear conciencia, para que seamos responsables, para que no caigan en la misma ignorancia que yo caí", dijo.

"Escuchemos a nuestras autoridades y hagamos caso", dijo.

El guatemalteco también especificó que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles y estuvo internado en el hospital 4 días.

