Actriz de “Como dice el dicho” está grave por el coronavirus

El coronavirus empieza a generar estragos en el mundo de la farándula mexicana. Una actriz ha sido internada en el hospital tras contagiarse con esta enfermedad.

Claudia González Romo, dio a conocer que su madre, la actriz Cecilia Romo fue llevada a un hospital por haberse contagiado de Covid-19.

Por medio de una publicación en Facebook, la hija de la actriz del programa “Como dice el dicho” de Televisa, pidió a los internautas que rezaran por la salud de la artista.

Cecilia Romo, al fondo, tiene complicaciones pulmonares que pone aún más en riesgo su salud. (Foto: Instagram/Cecilia Romo)

“Por favor les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por Covid-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo, pero ahora se me deshace el corazón de estar en Nueva York y no poder viajar ni poder estar cerca", escribió.

Cecilia Romo ha participado en otros proyectos como “Juro que te amo”, “Cadenas de amargura” y “Silvia Pinal... frente a ti”, entre otras.