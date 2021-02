La actriz Esmé Bianco reveló que también fue una víctima de los supuestos abusos del cantante Marilyn Manson, como lo han denunciado otras mujeres en los últimos días.

EN CONTEXTO: Varias mujeres acusan a Marilyn Manson de violación y acoso

Bianco, de 38 años, relató a The Cut que el artista estadounidense, que había sido su ídolo adolescente, la controló como una prisionera cuando dejó a su esposo para vivir con él durante dos meses en 2011. “No es un artista incomprendido. Se merece estar tras las rejas por el resto de su vida”, afirmó.

La actriz dijo que Manson pasó de ser un “modelo por seguir” que “realmente” la ayudó “en algunos momentos increíblemente oscuros y difíciles cuando era adolescente” a un “monstruo” que casi la destruye y que “casi destruye a tantas mujeres”.

En su entrevista, la actriz dijo que le presentaron a Manson en 2005 a través de su entonces prometida, Dita von Teese, y que inicialmente comenzaron una relación como amigos.

Eso cambió en 2009, cuando ella voló de Londres a Los Ángeles para filmar escenas de su video “I Want to Kill You Like They Do in the Movies”.

Comenzaron un romance a larga distancia cuando ella aún estaba casada.

En marzo de 2011 dejó a su esposo para mudarse con el cantante. Tras un período de luna de miel muy breve, durante el cual Manson la colmó de atención, pronto comenzó a controlar todos los aspectos de su vida, diciéndole cómo tenía que vestirse, cuándo dormía y cuándo podía salir de su apartamento en West Hollywood.

“Básicamente me sentí una prisionera”, dijo. “Estaba completamente controlada por él. Llamaba a mi familia escondida en el armario“.

Manson mostraba las escenas de sexo de Bianco de "Game of Thrones" en un proyector para los invitados, diciéndoles: “Esa es mi novia, es una puta“, dijo un testigo a The Cut.

Ella comenzó a beber mucho para cubrir el dolor, mientras que Manson comenzaba su día con un “desayuno” de cocaína y absenta. Finalmente lo dejó una noche en mayo de 2011, cuando él la persiguió por el apartamento con un hacha.

Antes de nombrar públicamente a Manson, Bianco compartió una vez una foto de su espalda cubierta de heridas. “La paliza que me provocó estas heridas fue filmada en nombre del ‘arte’. Solía mirar esta foto con orgullo porque pensé que era una señal de gran devoción hacia mi abusador. Ahora lo miro con horror “, escribió en marzo de 2019.

La actriz mostró las cicatrices que le dejó el cantante en la espalda tras varios episodios de agresión.

Bianco se suma a una docena de mujeres que han denunciado al cantante, que ha sido despedido de su sello discográfico.

La también actriz Evan Rachel Wood relató los terribles abusos que sufrió por parte del artista, cuyo nombre real es Brain Warner.