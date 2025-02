Adiós, Cataleya: Velan a la bebé que falleció tras sufrir golpe en la cabeza

-

Familiares y amigos despiden a la pequeña Pritty Cataleya Díaz Flores, fallecida por un golpe en la cabeza, según las autoridades

El velatorio se realizó en zona 1 de Mixco en un ambiente con ofrendas florales y un pequeño cofre blanco que contiene el cuerpo de la pequeña. La familia y los vecinos se han reunido para ofrecer su apoyo y respeto en este momento tan difícil.

Todos se encuentran consternados por esta tragedia y se han reunido para rendir homenaje a la pequeña Cataleya. La madre, de la bebé, una mujer trabajadora y dedicada, se encuentra aún en proceso de asimilar la pérdida de su bebé: "es muy doloroso para mí hablar sobre mi niña. Es muy duro pasar por estos momentos, no me imaginaba la vida sin ella, pero me queda claro que tengo que seguir luchando por mis dos hijas que aún están conmigo."

Pritty Cataleya Díaz Flores, un año y dos meses. (Foto: Redes sociales)

"Recuerdo que recibí una llamada diciendo que mi niña estaba desmayada. Subí a mi casa, que es justo al lado de la niñera, y la encontré completamente desmayada. No tengo idea de qué pasó, no tengo información. La niñera siempre había cuidado bien a mis hijos, no entiendo qué sucedió.

Hace unos días, también tuve que despedir a mi cuñado Saúl, un hombre trabajador. Fue un gran dolor, pero pensamos que teníamos que seguir adelante. Mi cuñada y yo nos apoyábamos mutuamente, pero ahora... esto es demasiado duro. Es un gran dolor en muy poco tiempo.

Aún en medio de su dolor, la madre de Cataleya, agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido: "quiero agradecer a todos por su apoyo y pésame. Sé que soy una mujer luchadora y tengo que seguir adelante por mis dos hijas. Seguiré luchando por ellas y por mis sobrinos. Que Dios me bendiga y me dé la fuerza para seguir adelante. Gracias por escucharme."

Luego de sus declaraciones prefirió retirarse de la habitación.

Contexto

Estando en su lugar de trabajo, la madre fue notificada vía telefónica por la niñera de que su hija había sufrido un golpe en la cabeza. A la fecha, no se ha emitido una declaración oficial que esclarezca los hechos.

La madre ha referido que su hija fue llevada a un centro de asistencia médica privada, donde se le indicó que tenía pulsaciones del corazón muy bajas, y que debía ser trasladada a una estación de bomberos. Fue allí donde se le informó que su hija había perdido la vida.

Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte de la pequeña fue un trauma craneoencefálico, lo que coincide con la afirmación de los bomberos voluntarios que atendieron la emergencia, el pasado miércoles 26 de febrero.

La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección a las hermanitas de la pequeña, y se ha confirmado que siguen bajo el cuidado de su madre durante su proceso de duelo.

Además, la familia está realizando un novenario en memoria de Saúl, el tío de la pequeña, quien era piloto de bus y fue asesinado hace menos de 15 días. Han perdido a dos seres queridos en un corto período de tiempo, y se encuentra en un estado profundo de dolor y tristeza

Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia en este momento de profundo dolor. Que el recuerdo de su querida hija sea una fuente de consuelo y fortaleza. Que descansen en paz, Cataleya Díaz.

