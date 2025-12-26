Donald Trump califica de "poderosos y letales" los ataques contra el EI en Nigeria

-

Estados Unidos bombardeó objetivos del Estado Islamico (EI) instalados en Nigeria que, aunque no se dieron cifras exactas ni detalles precisos de la misión, Donald Trump confirmo que fueron “poderosos y letales”.

Durante la noche del 25 de diciembre, en el país africano, se suscitó este bombardeo para EI; tras afirmar en los últimos meses que, los cristianos enfrentaban ahí una “amenaza existencial” equivalente a un “genocidio”, un argumento rechazado de plano por el gobierno nigeriano y analistas independientes.

Yusuf Tuggar, ministro nigeriano de Relaciones Exteriores, declaró que “fue Nigeria quien proporcionó información” a Washington. Dado que previo al ataque entabló dos conversaciones telefónicas para brindar el visto bueno al ataque, añadió que “conversamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante cinco minutos antes de que comenzara”.

El jefe de la diplomacia nigeriana añadió que el presidente Bola Tinubu había dado “luz verde” a los ataques estadounidenses, y que podría haber más bombardeos de ese tipo. “Es un proceso en curso y estamos trabajando con Estados Unidos. También estamos trabajando con otros países”, dijo.

Estos bombardeos son los primeros del ejército estadounidense en Nigeria bajo el gobierno del magnate republicano.

"Todo el mundo tuvo miedo"



Los habitantes de los remotos pueblos del estado de Sokoto, cerca de Níger, se dijeron afectados por los ataques. "Escuchamos una explosión potente, que sacudió toda la ciudad, y todo el mundo tuvo miedo", declaró Haruna Kallah, un habitante de la localidad de Jobo.

"Al principio pensamos que pudiera tratarse de un ataque de Lakurawa", un grupo armado relacionado con el Estado Islámico en el Sahel, indicó el testigo. "Pero luego nos enteramos de que era un ataque de drones estadounidenses, lo cual nos sorprendió porque esta zona nunca ha sido un bastión de Lakurawa, y en los dos últimos años no sufrimos ningún ataque", agregó.

Con advertencias previas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump escribió en su plataforma Truth Social que "ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro”.

El mandatario añadió que el “Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos” el día de Navidad contra objetivos del EI. Sin embargo, no se detalló el número de víctimas afectadas o muertas. Por su lado, funcionarios de Defensa de Estados Unidos difundieron un video de lo que parecía ser el lanzamiento nocturno de un misil desde la cubierta de un buque de guerra que enarbolaba la bandera estadounidense.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War (@DeptofWar) December 26, 2025

La ofensiva fue bienvenida por algunos sectores, pero criticada por otros como una escalada de las tensiones religiosas en el país más poblado de África, donde ha habido brotes de

violencia sectaria en el pasado.



En el listado de "Especial preocupación"

Analistas independientes y el gobierno de Nigeria rechazan que se encasille la violencia que vive el país en un marco de persecución religiosa, una narrativa promovida por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.

Este año, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de "especial preocupación” en materia de libertad religiosa, y restringió la emisión de visados a los nigerianos.