Se prevé que flujo aéreo se mantendrá elevado en La Aurora hasta el 6 de enero

La DGAC recomienda realizar trámites previos en plataformas digitales, como la declaración jurada para viajeros, con el fin de reducir tiempos de espera.

El movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional La Aurora continuará en niveles altos durante los primeros días de enero, en la recta final de la temporada alta, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La DGAC indicó que las proyecciones operativas prevén que hasta el 6 de enero, la terminal mantendrá un ritmo intenso de vuelos diarios, debido al retorno gradual de viajeros al país.

Además informó que entre enero y el 24 de diciembre de 2025, el aeropuerto atendió más de 21 mil vuelos comerciales, una cifra que ya se acerca al total registrado en todo 2024; solo en los primeros 24 días de diciembre de este año se concentraron más de mil 500 operaciones, propio de las fiestas de fin de año.

Aunque en temporada alta el promedio suele rondar los 60 vuelos diarios, jornadas recientes han superado ampliamente esa cifra.

El 22 de diciembre se convirtió en el día de mayor afluencia del año, con 85 vuelos en una sola jornada, y las estimaciones indican que en los próximos días se sostendrá un promedio cercano a los 80 vuelos diarios.

"Las autoridades reiteran a los usuarios la importancia de utilizar las plataformas digitales disponibles, como la Declaración Jurada del Viajero de la Superintendencia de Administración Tributaria, con el fin de adelantar trámites y reducir tiempos dentro del aeropuerto", indicó la DGAC.