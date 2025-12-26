El saludo de Ricardo Arjona a fans por Navidad

Desde la playa Ricardo Arjona envió un saludo navideño que motivó a sus seguidores.
OTRAS NOTICIAS: La Navidad de los Arjona en la playa
El cantautor disfrutó de un momento en familia en Guatemala y se encuentra disfrutando de los suyos luego de las fechas que realizó en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
"De Guate una vez más, mucha familia, mucha salud que, todo lo demás se consigue, ¿estoy tapando el paisaje? no ahí está, un abrazo, felices fiestas, gran año, nos vamos a encontrar por ahí", dijo.
Tras sus mejores deseos mostró el atardecer desde la costa guatemalteca con su tema "Penthouse" de fondo.
Recientemente Ricardo Arjona hijo posteó el mismo paisaje desde el mar junto a Olivia, enterneciendo a muchos.
Los Arjona se desconectaron y se encuentran cargando energía tras una larga residencia de dos meses.
Las próximas fechas de "Lo que el seco no dijo" son en Estados Unidos, iniciando por Chicago, Ilinois, el 30 de enero de 2026.
MIRA: