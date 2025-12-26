Versión Impresa
Discusión termina en disparos y en la captura de un hombre en San Miguel Petapa

  • Por Susana Manai
26 de diciembre de 2025, 10:05
Ambos hombres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas al momento del incidente. (Foto ilustrativa: Istock)

Agentes PNC rodearon la vivienda donde el responsable de los disparos intentó ocultarse. 

Erick "N", de 54 años, fue capturado tras ser señalado de herir con arma de fuego a otro hombre durante una discusión ocurrida en una tienda de la zona 7 de San Miguel Petapa. 

Un hombre fue capturado tras una discusión con otro hombre que terminó en disparos en una tienda de San Miguel Petapa. (Foto: PNC)
De acuerdo con el informe policial, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas junto a una tercera persona cuando se produjo la discusión que llevó a los disparos.

Tras el incidente, el presunto responsable se dio a la fuga y se refugió en su vivienda, donde minutos después decidió entregarse luego que agentes de la Policía Nacional Civil rodearan el inmueble. 

Según el reporte policial ambos hombres se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas al momento del percance. (Foto: PNC)
En el lugar del hecho fue localizada un arma abandonada.

