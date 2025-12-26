Discusión termina en disparos y en la captura de un hombre en San Miguel Petapa

Agentes PNC rodearon la vivienda donde el responsable de los disparos intentó ocultarse.
Erick "N", de 54 años, fue capturado tras ser señalado de herir con arma de fuego a otro hombre durante una discusión ocurrida en una tienda de la zona 7 de San Miguel Petapa.
De acuerdo con el informe policial, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas junto a una tercera persona cuando se produjo la discusión que llevó a los disparos.
Tras el incidente, el presunto responsable se dio a la fuga y se refugió en su vivienda, donde minutos después decidió entregarse luego que agentes de la Policía Nacional Civil rodearan el inmueble.
En el lugar del hecho fue localizada un arma abandonada.