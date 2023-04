ADN en una taza de café, la pista que llevó al arresto de un violador en EEUU

Luego de que la policía siguiera a un sospechoso, el ADN encontrado en su taza de café lo vinculó a dos violaciones ocurridas hace más de 20 años.

OTRAS NOTICIAS: Así serán las carrozas que desfilarán durante la coronación de Carlos III

La primera violación ocurrió en un campo de golf en Michigan en 1999. La persona entró por la puerta de empleados y agredió sexualmente a una trabajadora en el puesto de comida del lugar. Como resultado de este crimen, se obtuvo restos de ADN, pero aún no tenían sospechosos.

En el 2000 ocurrió otra violación en un campo de golf en la Universidad Estatal de Pensilvania, una mujer fue atacada mientras corría y violada a punta de cuchillo. Las muestras de ADN se enviaron a una base de datos nacional y encontró una coincidencia que vinculaba ambos ataques al mismo responsable.

Años después, con la ayuda de la empresa de tecnología de ADN, Parabon NanoLabs, capaz de utilizar la geneaología genética, se concluyó que uno de tres hermanos podría ser el responsable de los ataques.

La policía de Michigan investigó a Alan Kurt Rillema, quien actualmente tiene 51 años. Recolectaron su ADN en una taza de café de espuma de poliestireno, que rescataron mientras lo estaban siguiendo. El ADN encontrado ahí coincidió con el de los ataques de 1999 y 2000.

Actualmente, Rillema, descrito como un "ávido golfista", se encuentra detenido en Michigan bajo los cargos de violación por coacción forzada, agresión sexual, agresión indecente agravada, agresión indecente, restricción ilegal, agresión simple y poner en peligro imprudentemente a otra persona.

El sospechoso no habría sido encontrado de no ser por los avances en tecnología, pues no aparecía en el radar de la policía al no tener antecedentes penales.

*Con información de CNN