La actriz Adria Arjona celebró el cumpleaños de su papá de una forma muy especial. La joven publicó fotografías de su niñez junto al cantautor para desearle lo mejor en su cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adria Arjona (@adriaarjona)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adria Arjona (@adriaarjona)

En una serie de historias que subió a Instagram, la caribeña de origen guatemalteco escribió:

"Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo, te quiero papi, ill forever look up to you, el más cool".

Algunos viajes que han realizado como familia en la reciente grabación de lo nuevo de Ricardo, excursiones en la playa, en Disney y en el cumpleaños del pequeño Nico, Adria subió parte de su vida plasmada en estas imágenes que han conmovido a los fans.

(Foto: Adria Arjona)

(Foto: Adria Arjona)

(Foto: Adria Arjona)

(Foto: Adria Arjona)

(Foto: Adria Arjona)

(Foto: Adria Arjona)

(Foto: Adria Arjona)