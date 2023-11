Así fue la agonía de la joven que murió al ser atacada a pedradas por compañera

-

Norma Lizbeth fue citada a una pelea callejera antes de clases, en la que fue atacada a pedradas, por Azahara. La adolescente de 14 años pasó varias semanas en agonía hasta que falleció.

Al ser evaluada en el hospital, el personal médico dijo que Norma únicamente tenía la nariz fracturada. Norma y su compañera Azahara fueron sancionadas por las autoridades del plantel donde estudiaban, siendo suspendidas por un mes. Los gastos médicos debían ser cubiertos en partes iguales, por las familias de las estudiantes.

Según el medio El País, cuando llegó a casa golpeada, sus padres la llevaron al Hospital General de Axapusco para que la revisaran, le dieron paracetamol para el dolor y naproxeno para la inflamación y según la familia, en ningún momento le ofrecieron hacerle un escáner para ver si tenía algún daño interno en el cerebro y la enviaron a casa, donde pasaría los siguientes días tratando de recuperarse.

Norma Lizbeth estuvo en casa las semanas siguientes a la pelea, según Alma Delia Ramos, hermana mayor de Norma, a principios de marzo (la pelea ocurrió el 21 de febrero) su estado de salud decayó, comenzó a sentir mareos y también vomitaba, pasaba en cama y apenas podía concentrarse, a los pocos días se desmayó mientras caminaba con su madre y decidieron llevarla de regreso al hospital, le hicieron un escáner pero los médicos no detectaron nada anormal en su cerebro. Sin embargo, la niña no mejoraba hasta que el lunes 13 de marzo se desmayó y no volvió a despertar, la autopsia reveló que tenía una herida en la cabeza, provocada "presuntamente", dijo la Fiscalía, por sus golpes.

El acta de defunción de Norma asentó que la joven murió el lunes 13 de marzo a causa de un traumatismo craneoencefálico. Esta suele ser provocada por algún impacto violento en la cabeza. El movimiento, al ser tan repentino, puede hacer que la masa cerebral rebote en el cráneo y sufra algunas lesiones, incluida la ruptura de vasos sanguíneos.

Azahara quien fue su atacante fue arrestada en marzo y actualmente espera su sentencia que se dictará el 8 de noviembre.

