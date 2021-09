Aida Estrada advierte que usan su nombre para estafas en internet

La presentadora advirtió a sus seguidores en redes sociales del uso de su imagen sin permiso para promover un producto que podría ser derivado de una estafa.

La empresaria y presentadora Aida Estrada afirmó que están usando su imagen y su nombre para promover productos que ella no conoce en páginas de dudosa procedencia e invitó a no creer en estas publicaciones.

"No estoy vendiendo productos para adelgazar, no soy imagen de ningún producto para adelgazar y no me han demandado... las marcas con las que trabajo siempre están en mis redes. Me han llegado demasiados mensajes incluso de personas que ya hicieron el pedido, por esa razón lo comparto, para que no caigan porque me da la sospecha de que son hackers...", expresó la famosa en un post donde muestra las imágenes falsas.

Estrada pidió a sus allegados a que compartieran la información para que las personas no crean en estos sitios que podrían llevar a una estafa o al robo de datos personales.

En su cuenta oficial de Instagram publicó en sus historias imágenes de la supuesta entrevista que un medio internacional le hizo y que es falsa, incluso está escrita con terminología y expresiones que no usan los guatemaltecos.

"No crean todo lo que ven en redes, asegúrense siempre, cualquier marca con la que trabajo siempre la verán en mis redes, si no está aquí ¡no es real!", expresó en sus mensajes de alerta.

Estas son sus publicaciones en redes:

(Foto: Facebook/ Aida Estrada)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aida Estrada De Jaén (@aidacorazon)

(Foto: Instagram)