El volcán más activo del mundo entró en erupción (video)

Kilauea lidera la lista de los volcanes más activos del mundo y está en erupción en la isla grande de Hawái. La erupción contenida es segura para el público, pero a los funcionarios les preocupa que las cosas puedan cambiar rápidamente.

Un volcán de Hawái que entró en erupción recientemente durante cinco meses ha comenzado a arrojar lava nuevamente. Las autoridades señalan que si bien no existe un peligro actual para los residentes cercanos en la isla grande de Hawái, la situación será monitoreada para una mayor escalada.

El Observatorio de Volcanes de Hawái del Servicio Geológico de EE. UU. había aumentado su nivel de alerta de vigilancia más temprano en el día después de que registró un aumento en las lecturas sísmicas.

"El aumento de la actividad sísmica y los cambios en los patrones de deformación del suelo en la cumbre de Kilauea comenzaron a ocurrir aproximadamente al mediodía del 29 de septiembre de 2021, lo que indica un movimiento de magma en el subsuelo", informó el USGS.

La agencia dijo que detectó con las cámaras web del observatorio un brillo dentro del cráter de la cima del Kilauea alrededor de las 3:20 p. m. hora local del 30 de septiembre, lo que indica que había comenzado una erupción

Estas son las primeras imágenes compartidas del volcán hawaiano. (Foto: Twitter)

Uno de los videos ofrece una vista de pájaro de la erupción de la cumbre de Kilauea, que muestra varias fuentes activas en el lago de lava y en la pared oeste del cráter Halema'uma'u.