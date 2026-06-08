¡Precaución! Desde estos cinco números envían links maliciosos con multas falsas

Emetra dio a conocer cinco números telefónicos desde los cuales están enviando links maliciosos con fines criminales.
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Amilcar Montejo, director de Comunicaciones de EMETRA, envió una alerta para que la población conozca cinco números desde los cuales están enviando links maliciosos con fines delictivos.
En la publicación, refirió que nuevamente envían mensajes con fines de engañar y posiblemente extorsionar a quienes ingresen en dichos enlaces.
Debido a esta situación, solicitó al público guardar dichos números y evitar que ingresen al teléfono. Se trata del 37112809, 57340382, 39344488, 44861107 y 33487551.
"No ingrese a esos link, son maliciosos, mal intencionados", expuso Montejo y agregó que tanto la Policía Municipal de Tránsito como EMETRA, no realizan ese tipo de notificaciones.