Escuela Superior de Guerra de Guatemala intercambia conocimientos en EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala dio a conocer la visita de la Escuela Superior de Guerra del Ejército guatemalteco a Washington D.C..
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Por medio de una publicación en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala dio a conocer la visita de representantes de la Escuela Superior de Guerra del Ejército local, para un intercambio de conocimientos en dicho país.
El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Washinton D.C., lugar en donde la actividad formó parte de los esfuerzos para reforzar los lazos de seguridad, económicos y de cooperación entre ambos países.
"Este intercambio de conocimientos impulsa la estabilidad regional y abre nuevas oportunidades que benefician a Guatemala y a Estados Unidos", citó la sede diplomática.
Por aparte, el Ministerio de la Defensa Nacional afirmó que la visita fortalece la cooperación en seguridad, economía e intercambio de conocimientos entre Guatemala y Estados Unidos de América.
También citó que la actividad consolida "una alianza estratégica en beneficio de ambas naciones".