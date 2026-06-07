Escuela Superior de Guerra de Guatemala intercambia conocimientos en EE.UU.

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala dio a conocer la visita de la Escuela Superior de Guerra del Ejército guatemalteco a Washington D.C..

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Por medio de una publicación en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala dio a conocer la visita de representantes de la Escuela Superior de Guerra del Ejército local, para un intercambio de conocimientos en dicho país.

El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Washinton D.C., lugar en donde la actividad formó parte de los esfuerzos para reforzar los lazos de seguridad, económicos y de cooperación entre ambos países.

"Este intercambio de conocimientos impulsa la estabilidad regional y abre nuevas oportunidades que benefician a Guatemala y a Estados Unidos", citó la sede diplomática.

Destacamos la visita de la Escuela Superior de Guerra del @Ejercito_GT a Washington D.C., que fortalece la política #AmericaFirst, reforzando los lazos de seguridad, económicos y de cooperación entre ambos países. Este intercambio de conocimientos impulsa la estabilidad… pic.twitter.com/fZVko5XdTI — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) June 7, 2026

Por aparte, el Ministerio de la Defensa Nacional afirmó que la visita fortalece la cooperación en seguridad, economía e intercambio de conocimientos entre Guatemala y Estados Unidos de América.

También citó que la actividad consolida "una alianza estratégica en beneficio de ambas naciones".