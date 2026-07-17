Mineduc suspende clases presenciales en cuatro departamentos

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La medida aplica para los sectores público y privado señalan las autoridades.

Como medida preventiva luego de un fuerte sismo registrado la mañana de este viernes, el Ministerio de Educación (Mineduc) suspendió las clases presenciales en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu.

El objetivo de la medida es la de resguardar la seguridad de la comunidad educativa.

La disposición aplica para este viernes 17 de julio de 2026 y comprende a todos los centros educativos de los sectores público, privado, por cooperativa, municipal y extraescolar de los cuatro departamentos.

Según un boletín interno del Mineduc, la decisión fue adoptada en coordinación con el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), como parte de las acciones de seguimiento al movimiento telúrico registrado durante la mañana.

El Ministerio de Educación instruyó verificar la infraestructura de los centros educativos y mantener el monitoreo en coordinación con Conred. (Foto: Archivo / Soy502)

Para el resto del país, la cartera de Educación indicó que corresponderá a las autoridades de cada establecimiento educativo evaluar las condiciones de su comunidad.

Asimismo, determinar si continúan con las actividades presenciales, priorizando en todo momento la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El Ministerio informó que los reportes preliminares reflejan que directores y docentes activaron de forma oportuna los protocolos de evacuación y protección establecidos, lo que permitió resguardar la integridad de la comunidad educativa durante el sismo.

Además, instruyó a las Direcciones Departamentales de Educación a mantener un monitoreo permanente de la situación en coordinación con las instituciones que integran el Sistema Conred, así como informar oportunamente sobre cualquier incidencia que pudiera registrarse.

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De igual manera, el Mineduc ordenó verificar la infraestructura de los centros educativos bajo su jurisdicción para identificar posibles daños ocasionados por el movimiento telúrico.

En caso de detectarse afectaciones, estas deberán reportarse de inmediato a las dependencias correspondientes para coordinar las acciones necesarias y garantizar condiciones seguras antes de reanudar las actividades presenciales.

La suspensión fue anunciada luego del sismo de magnitud 7.4 registrado a las 8:50 horas de este viernes, el cual fue sensible en gran parte del territorio nacional.