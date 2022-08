Alumnos le regalan un auto a su profesor de matemáticas (video)

Profesor tardaba cuatro horas en llegar al colegio y sus alumnos le regalaron un auto (video)

Un profesor de matemáticas en Estados Unidos, fue sorprendido por sus estudiantes de una manera que jamás imaginó.

Y es que Julio Castro demuestra su vocación y esfuerzo diario, al tardarse cuatro horas en llegar a la escuela YULA Boys, donde imparte clases.

Sin embargo, los alumnos decidieron unirse para sorprenderlo y compensarlo con un auto que facilitara su viaje de ida y vuelta a la institución.

The teacher is math teacher Julio Castro, who previously had to commute hours every day by bus and scooter to get to school. He said he had absolutely no idea, and doesn’t find his efforts particularly heroic. He just loves the students and teaching. pic.twitter.com/cpRZbLnZ1g — emily rahhal she/her (@RahhalEmily) August 25, 2022

Largo viaje

De acuerdo con Los Ángeles Times, el docente realiza un trayecto de cuatro horas, utilizando una patineta scooter y el bus cada semana para movilizarse y llegar al colegio donde trabaja.

Un día, uno de sus estudiantes vio a su maestro mirando anuncios de automóviles en Google, lo cual notificó a sus demás compañeros. A partir de ahí, iniciaron una colecta de fondos para ayudarlo.

Tras recaudar alrededor de 30 mil dólares, compraron un Mazda 3 de color azul, modelo 2019. Organizaron una fiesta e invitaron a Julio para hacerle entrega de su nuevo transporte.

Un gran detalle

Castro se mostró emocionado al recibir el automóvil, y expresó que esto solo lo motiva a seguir demostrando su amor por la enseñanza.

“No se trata solo de saber la respuesta, sino de cómo llegar a la respuesta. Las matemáticas son una habilidad que se aprende con la práctica y la dedicación, y siempre que le des respeto, ella será respetuosa contigo. Y no te preocupes por la nota, se verá con el tiempo”, expresó conmovido.

El video del momento se viralizó en redes sociales, generando cientos de reacciones de internautas, quienes aplaudieron la acción de los jóvenes, pero también la vocación del maestro, asegurando que fue un regalo muy bien merecido.

Así reaccionó el profesor