Amatitlán despide a víctimas del accidente de bus (videos)

-

La comunidad de Amatitlán acompaña sepelio de tres víctimas del accidente de bus.

ARTÍCULO RELACIONADO: Los tres fallecidos y más de 50 heridos tras el accidente en el que volcó un bus

Familiares, amigos y vecinos de varias comunidades de Amatitlán acompañaron este domingo 8 de marzo el sepelio de tres de las víctimas del accidente de bus ocurrido el 5 de marzo en la aldea Laguna Seca.

Familiares, amigos y vecinos de varias comunidades de Amatitlán acompañaron este domingo 8 de marzo el sepelio de tres de las víctimas del accidente de bus ocurrido el pasado jueves en la aldea Laguna Seca.

: José Luis Pos ND pic.twitter.com/tp2pxUCZGV — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 8, 2026

La despedida inició en horas de la mañana en la iglesia católica local, donde la comunidad se reunió para rendir homenaje a Héctor Andrés Morales Ovando, de 7 años; su madre, Leydi Ovando; y Antonia Reyes, de 90 años.

: José Luis Pos ND pic.twitter.com/lS1PQ22SgG — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 8, 2026

Posteriormente, los asistentes realizaron un recorrido fúnebre en caravana hacia el cementerio de la localidad para darles el último adiós.

: José Luis Pos ND pic.twitter.com/2l7nCPhq9i — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 8, 2026

Sobre el accidente

Los tres fallecieron tras el accidente registrado el 5 de marzo, cuando un bus escolar que transportaba estudiantes volcó en la ruta hacia la aldea El Pepinal, en Amatitlán. El percance dejó un saldo de cinco personas fallecidas, dos niños y tres adultos, y al menos 45 heridos.

El percance dejó cinco fallecidos y decenas de personas heridas. (Foto: Archivo/Soy502)

De acuerdo con información oficial, el vehículo habría sufrido una posible falla mecánica antes de volcar. En el lugar murió el niño Héctor Andrés, mientras que decenas de personas, entre adultos y menores, fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Entre las víctimas se encuentra un niño de 7 años y su madre. (Foto: José Luis Pos/Nuestro Diario)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que en el Hospital Nacional de Amatitlán fueron atendidos 51 pacientes.

De ellos, siete quedaron hospitalizados, dos fallecieron, entre ellos Leydi Ovando, madre del menor, y 33 fueron dados de alta.

El accidente ocurrió el 5 de marzo tras el vuelco de un bus escolar. (Imagen: Ministerio de Salud Pública)

Además, ocho pacientes fueron trasladados al Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva y uno al Hospital Roosevelt como parte de la atención a la emergencia.