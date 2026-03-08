Amatitlán despide a víctimas del accidente de bus (videos)

La comunidad de Amatitlán acompaña sepelio de tres víctimas del accidente de bus.
Familiares, amigos y vecinos de varias comunidades de Amatitlán acompañaron este domingo 8 de marzo el sepelio de tres de las víctimas del accidente de bus ocurrido el 5 de marzo en la aldea Laguna Seca.
La despedida inició en horas de la mañana en la iglesia católica local, donde la comunidad se reunió para rendir homenaje a Héctor Andrés Morales Ovando, de 7 años; su madre, Leydi Ovando; y Antonia Reyes, de 90 años.
Posteriormente, los asistentes realizaron un recorrido fúnebre en caravana hacia el cementerio de la localidad para darles el último adiós.
Sobre el accidente
Los tres fallecieron tras el accidente registrado el 5 de marzo, cuando un bus escolar que transportaba estudiantes volcó en la ruta hacia la aldea El Pepinal, en Amatitlán. El percance dejó un saldo de cinco personas fallecidas, dos niños y tres adultos, y al menos 45 heridos.
De acuerdo con información oficial, el vehículo habría sufrido una posible falla mecánica antes de volcar. En el lugar murió el niño Héctor Andrés, mientras que decenas de personas, entre adultos y menores, fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que en el Hospital Nacional de Amatitlán fueron atendidos 51 pacientes.
De ellos, siete quedaron hospitalizados, dos fallecieron, entre ellos Leydi Ovando, madre del menor, y 33 fueron dados de alta.
Además, ocho pacientes fueron trasladados al Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva y uno al Hospital Roosevelt como parte de la atención a la emergencia.