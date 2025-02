AmCham Guatemala elige nueva Junta Directiva 2025

-

Los integrantes de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) eligieron a los integrantes de la Junta Directiva que estará a cargo este 2025.

La nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) que liderará los esfuerzos durante este 2025, fue electa por los miembros de la organización.

La elección dio como resultado la continuidad de Rodolfo Sáenz, representante de United Airlines, Inc., en el cargo de Presidente y de Waleska Sterkel de Ortiz como directora ejecutiva.

También se confirmó a Luis Fernando Samayoa como primer vicepresidente y Erick Sosa, de Microsoft Guatemala, como segundo vicepresidente.

Los secretarios serán: Salvador Leiva, de Pan-American Life Insurance; y Estuardo Biguria de Blue Medical.

Celebración de la asamblea de los agremiados de AmCham Guatemala. (Foto: AmCham/Soy502)

Del resto de cargos fueron electos Marcelo Bobadilla de Wise2Win / BC Soluciones Globales; y Alejandro López, de McDonald's Guatemala, como primer tesorero, y segundo tesorero, respectivamente.

Las vocalías quedaron distribuidas entre Rodrigo Gavarrete, de Cervecería Centro Americana S.A.; Jorge Gómez, de Combex-Im; Julio Alvarez, de Citi Bank; Alfonso Videche, de Colgate; Daniel Salazar, de Subsidaria de Pepsico Inc. New York; Juan Pablo Carrasco, de Central Law; Carmen María Sánchez, de Visa Inc.; Santiago Machado, de Chevron Guatemala Inc.; Aquiles Betancourt, de Crowley; y Maria Nelly Rivas, de Empacadora Perry.

En el caso de Kennia Somerville, de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, sigue como Vocal Ex oficio.