Amiga de Alejandra Guzmán asegura que Frida Sofía recibió malos tratos

Una amiga de Alejandra Guzmán aseguró que Frida Sofía sufrió malos tratos cuando era niña e, incluso, dijo que en una ocasión tuvo que ir a entregarle la niña a la cantante porque ella la dejó a su cuidado, pero no regresó luego de varios días.

___

___

Gustavo Adolfo Infante entrevistó a la peruana Guisselt Hermoza, quien fue amiga cercana de Alejandra Guzmán. Ella contó que conoció a la cantante en 1999 en Miami y que, en esa época, Frida Sofía tenía siete años.

"Siempre salíamos juntas a almorzar, nos íbamos al mall y en varias ocasiones me dejó a Frida para que la cuidara", dijo la mujer a Infante, en una entrevista telefónica.

Guisselt narró que en una de las tantas veces que la cantante le dejó a Frida Sofía para que la cuidara, ya no regresó por la niña.

“Ella no me contestaba el celular, yo la tenía ya por muchos días y no tenía el dinero para hacerme cargo de una niña tan chiquita", dijo, afirmando que estuvo a punto de llevarla a la comisaría, pues temía que Alejandra no volviera por ella jamás.

La mujer asegura que Alejandra no trataba bien a Frida Sofía. (Foto: oficial)

"Esa última vez me dijo 'cuídamela el fin de semana' y pasaron seis días, no me contestaba, así que fui al departamento que tiene en Miami con la niña y le dije al de seguridad que venía a entregar a la niña”, indicó.

Hermoza agregó que cuando logró entrar al apartamento, Alejandra Guzmán estaba borracha y que al querer levantarse de la cama se cayó. Frida Sofía tenía miedo y le pedía a la mujer que no se fuera.

“La dejé y cuando llegué encontré a Ale tomadísima en la cama durmiendo. Frida tenía miedo que la dejara sola, cuando me acerqué al elevador Ale quiso agarrar un cereal para darle de comer a la niña y se cayó de la silla y Frida corrió detrás mío porque la mamá se había abierto la ceja entonces me dijo: "¡no te vayas, no te vayas" y yo regresé”, explicó.

Hermoza mencionó que cuando Alejandra tomaba trataba mal a Frida Sofía:

"Frida era una niña engreída, lo que ella decía se tenía que hacer, cuando estábamos tomadas, era ruda con ella, pero cuando estaba sobria era amorosa. Frida quería mucho a su mamá, me da mucha lástima la situación, la apoyo y le creo (a Frida Sofía)”, mencionó.

"¿Entonces, tú si le crees a Frida?", preguntó Infante. "Por supuesto que sí", respondió ella.

También reveló que Frida Sofía le comentó recientemente que su abuelo la tocaba.

"Dices tú que cuando Alejandra tomaba era ruda con ella, ¿me lo explicas?", preguntó Gustavo Adolfo.

“Siempre venía a pedirle algo, y Alejandra le decía: 'Cómo chingas, vete para allá'. Frida quería mucho a su mamá, ella cuidaba a su mamá, no la mamá a ella. Yo la cuidaba porque no tenía de otra", señaló.

"¿Y yo qué hago con una niña? A mí no me pagaba para cuidarla, la cuidaba cuando no tenía otra, yo ganaba lo suficiente para comer, y no me alcanzaba para darle a alguien más", dijo.

"La veía como una niña muy ruda, se burlaba de mi cabello, de mi tez", contó con respecto al comportamiento de Frida

"Alejandra era muy despreocupada de su hija y yo tenía mucho miedo de que le pasara algo a la niña porque nada más es descuidarte un segundo para que le pueda pasar una desgracia y yo me sentía mal de dejársela, pero yo tenía mi propia vida, yo trabajaba y cuando la cuidaba no la podía dejar sola, el amor no se compra con dinero", agregó.

LAS DECLARACIONES: