Antonelli sigue forjando su leyenda y gana en Mónaco

El prodigio italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, su quinta victoria consecutiva en la temporada, y se escapa en el liderato del Campeonato Mundial de pilotos.
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El joven piloto de 19 años, que arrancó desde la pole position y mantuvo el liderato durante las 78 vueltas, fue escoltado en el podio por el británico Lewis Hamilton (Ferrari, segundo) y por el francés Isack Hadjar (Red Bull, tercero).
Antonelli escribió una línea en la historia de la Fórmula 1 al convertirse en el ganador más joven del Gran Premio de Mónaco, una de las citas más emblemáticas de cada temporada.
En el caso de Hamilton, su segundo puesto le permite igualar el récord de ocho podios en Mónaco, que poseía el fallecido ícono brasileño Ayrton Senna.
El del domingo es un paso más en una temporada prácticamente perfecta de Antonelli, que suma ya cuatro pole positions y cinco victorias en seis Grandes Premios disputados.
En el Mundial de pilotos eso se traduce en 66 puntos de ventaja sobre Hamilton y en 68 sobre su compañero en Mercedes, el británico George Russell, que terminó fuera de los puntos luego de sufrir una sanción en el tramo final de la carrera.