Apoyo económico a adultos mayores disminuye en gobierno de Bernardo Arévalo

En el presupuesto 2025 se retiran fondos a Programa del Adulto Mayor para favorecer a los consejos de desarrollo.

Por lo menos 83 mil adultos mayores se verían afectados con una disminución presupuestaria que se hará al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) este año.

Miriam Roquel, titular de esa cartera, confirmó que producto de las readecuaciones que se aprobaron en la Ley del Presupuesto 2025, el Programa del Adulto Mayor (PAM) tendrá una reducción de Q500 millones.

Según el artículo 129 de esa normativa, el Mintrab deberá poner ese dinero a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), igual que otras entidades, pues de ahí saldrá un incremento para los consejos departamentales de desarrollo (Codede).

Esto impactaría directamente en la cobertura del PAM, el cual brinda un aporte de Q500 mensuales a personas de la tercera edad que no tienen derecho a una jubilación y viven en condiciones de vulnerabilidad.

El @MINTRABAJOGuate tendrá una reducción de Q500 millones en su presupuesto este año y con ello se dejaría de atender a 83,000 personas en el Programa del Adulto Mayor, dijo la jefa de esa cartera. pic.twitter.com/iZwUMTk8Uc — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) February 4, 2025

La funcionaria y su equipo de trabajo participaron en una reunión convocada por diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quienes cuestionaron la decisión de retirar fondos a un programa de ayuda social.

Al respecto, las autoridades manifestaron que las coordinaciones sobre cómo se ejecutará el presupuesto de la nación este año correspondieron al Minfin. Asimismo, hicieron ver que al quedar en ley, el Mintrab está obligado a trasladar la cifra en mención.

También explicaron que el dinero saldrá del aporte a los adultos mayores, porque los otros rubros dentro de la cartera están comprometidos, por ejemplo, para el pago de planilla.

83 mil personas dejará de atender el Programa del Adulto Mayor debido a la reducción de fondos.

Se reducen los beneficiarios

Durante la citación, se conoció también una disminución en la cantidad de beneficiarios del PAM, al comparar 2024 y 2023. La variación fue de 7,567 personas menos, pues así cerró cada año:

223,539 beneficiarios en 2023

215,972 beneficiarios en 2024

Roquel indicó que la diferencia está relacionada con la cantidad de adultos mayores que murieron entre ambos períodos. Según dijo, tiene una media de mil fallecidos por mes.

En realidad, no hubo una reducción de beneficiarios, pues se incluyó a más de 18,000 personas en el programa, aseguró. No obstante, reconoció que no se ejecutó todo el dinero destinado para ese plan el año pasado.

Tal aspecto fue criticado por los legisladores, quienes anunciaron posibles acciones legales por el mal manejo del proyecto, ya que en la ampliación presupuestaria aprobada en 2024 se aumentaron los recursos y no se usaron en su totalidad.

El año pasado se redujo la cantidad de beneficiarios en el Programa del Adulto Mayor, en comparación con 2023. Así explicó la variación la ministra Miriam Roquel pic.twitter.com/uuVGkgtwTn — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) February 4, 2025

La meta

Respecto de las metas para este año, debido a la reducción de los Q500 millones, se alcanzaría a no más de 38,000 nuevos beneficiarios, manifestó la viceministra de Previsión Social y Empleo, Victoria Peneleu.

También indicó que actualmente hay más de 117,000 expedientes pendientes de resolver. Tomando como base la meta para este año, unos 79 mil adultos mayores quedarían fuera del beneficio.

De acuerdo con la funcionaria, se contaría con Q1,570.6 millones para cumplir con el Programa y las personas que se incluyan por primera vez no necesariamente empezarían a recibir el aporte en los primeros meses.

La ministra Miriam Roquel aseguró que el Programa del Adulto Mayor se está gestionando con transparencia. (Foto: Bancada VOS)

Un programa señalado

Uno de los temas que se remarcó durante la citación fue que, si bien durante el gobierno de Alejandro Giammattei se amplió la cobertura del PAM, el programa se usó con fines políticos, lo cual, según la ministra de Trabajo "es un secreto a voces".

Pese a ello, los diputados de VOS calificaron de "vergüenza" que en esta administración no se esté apoyando de mejor manera a un sector tan vulnerable.

Datos recabados por Soy502 dan cuenta de cómo creció el mencionado plan en los años anteriores:

118,300 beneficiarios en 2020

119,756 beneficiarios en 2021

154,961 beneficiarios en 2022

223,539 beneficiarios en 2023

Tal como reveló una auditoría efectuada a inicios del gobierno de Bernardo Arévalo, el mayor aumento se dio en 2023, año en el cual se desarrollaron las elecciones generales.