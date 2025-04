Guatemala tardaría seis semanas en resolver peticiones de EE.UU. por aranceles de 10%

-

El Gobierno aseguró que tardará alrededor de seis semanas para resolver las peticiones realizadas por Estados Unidos. Por aparte, explicaron que existe comunicación constante de "alto nivel" con autoridades de ese país.

Para el abordaje del tema arancelario que impuso Estados Unidos a Guatemala, consistente en un 10%, se maneja una agenda política y diplomática, a cargo del presidente Bernardo Arévalo y la cancillería en Washington D. C., informaron las autoridades durante La Ronda.

El secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo, explicó que se mantiene permanente comunicación constante con el embajador en Washington D. C. Hugo Beteta y otros stakeholders en EE.UU., incluso, adelantó que el diálogo sigue y seguirá activo con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Palomo recordó la reunión este último jueves del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez con Christopher Landau, subsecretario de Estado, para dar seguimiento al tema arancelario anunciado por el presidente Donald Trump.

Reunión entre el canciller Carlos Martínez y Christopher Landau, del Departamento de Estado para abordar el tema arancelario, entre otros. (Foto: SCSPR/Soy502)

Por aparte, citó la reunión que sostuvo el presidente Arévalo con la cúpula del sector privado para encontrar soluciones a las demandas estadounidenses.

"Son cuestiones estructurales y cada una se ha ido atendiendo para demostrar la apertura del gobierno a atenderlas", manifestó Palomo, quien atribuyó que se detectó que no hay instituciones transparentes y eso es algo a cargo de la Comisión Nacional Contra la Corrupción para encontrar soluciones.

La ministra detalla las acciones emprendidas para eliminar las barreras arancelarias que demanda el gobierno de EE.UU. pic.twitter.com/G8cxRh5FOh — JessicaOsorio_Soy502 (@JOsorio_Soy502) April 25, 2025

Asimismo, la ministra de Economía, Gabriela García, pidió paciencia ante la imposición del 10% de arancel a Guatemala y agregó que están en permanente comunicación con los empresarios. "La información está ahí y los esfuerzos se están haciendo", aseguró.

Basado en lo anterior, se espera que en las próximas seis semanas, quede finiquitado el tema para iniciar una potencial conversación con una base real y clara de las acciones que cada ministerio está haciendo para desvanecer estos asuntos, según la funcionaria.

Por el momento, García dijo desconocer si en la comunicación que sostiene el presidente Bernardo Arévalo con el secretario Rubio, se ha abordado el tema.

Tardarán seis semanas

El Ministerio de Economía (Mineco) dio a conocer que se trabaja en una hoja de ruta que estará lista en unas seis semanas para abordar los aranceles impuestos por Estados Unidos para Guatemala, mientras se dio a conocer que hay comunicación constante con las autoridades de ese país para atender el tema.

García adelantó que se llevan dos temas en paralelo, la primera es la parte técnica consistente en analizar cada una de las ocho barreras arancelarias que impuso la Oficina de Comercio de EE.UU. (Office of the U.S. Trade Representative, USTR), con el objetivo de buscar soluciones.

Estos son los pasos contenidos en la hoja de ruta para Guatemala según las autoridades. (Foto: La Ronda/Soy502)

En dicha instancia participan la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ministerio de Agricultura (MAGA), Ministerio de Salud (MSPAS), Ministerio de Trabajo, Comunicaciones y Mineco. "Estamos trabajando al más alto nivel con los ministros y viceministros", comentó.

Expuso que se trata de temas de tramitología, agilidad y que muchas de estas barreras ya se venían trabajando desde 2024 y ahora se busca desde las instituciones participantes en el proceso son alternativas para ejecutar el plan de trabajo.

"Lo bueno ha sido es que muchas de las observaciones que nos hizo el USTR ya estaban solucionadas", por ejemplo, en el tema de la SAT, y se notificó qué procesos están complementados. También dijo que trabajan en el reglamento de la Ley de Simplificación de Trámites.

Este es el contexto para Guatemala según las autoridades en el tema de los aranceles impuestos por EE.UU. (Foto: La Ronda/Soy502)

En el caso del MAGA y Salud se trabaja en un proceso para agilizar las licencias, por lo tanto, se espera desvanecer muchos temas en las próximas seis semanas.

Para las próximas seis semanas, García visualiza que se tendrá claro "en dónde estamos" y explicó que todo está "mapeado al centavo" para iniciar una negociación más formal, según concluyó.