Árbitra narra cómo vivió agresión de futbolista: “Jamás me habían agredido"

La silbante narró a una radio argentina y se sorprendió porque nunca antes había vivido una situación como esta.

EN CONTEXTO: Indignante agresión a una árbitro en el fútbol argentino

Luego del repudiable hecho ocurrido en el fútbol regional el domingo en el partido entre Club Deportivo Independencia y Deportivo Garmense, Dalma Magali Cortaldi, la jueza agredida, contó cómo vivió el episodio de violencia y las consecuencias que tuvo.

“Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada”, describió Cortaldi.

La joven silbante lleva cuatro años dedicada a esta profesión.

Además, la jueza aseguró que tiene que hacer reposo por unos días debido al golpe y que los médicos le recomendaron que no haga "movimientos bruscos".

“Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol", subrayó la colegiada.

⚽️ Totalmente repudiable ❌

Un jugador de la tercera división de la Liga Regional de Tres Arroyos le propinó un puñetazo en la nuca a la árbitra Dalma Cortaldi, que debió ser atendida en un centro asistencial.



El jugador, Cristian Tirone, fue detenido y llevado a la comisaría. pic.twitter.com/f1DJbBg26g — Conclusión (@ConclusionRos) July 31, 2022

Finalmente, Dalma lamentó la violencia que se vive en el fútbol tanto con los árbitros hombres como las mujeres.

“Sucesos de violencia en las canchas siempre hay. Más allá de lo verbal, nunca vi que le hayan pegado a una mujer. Es muy triste, pero esto también pasa con los árbitros hombres”, concluyó.