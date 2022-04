¡A puño limpio! Los videos de las peleas en Chivarreto este Viernes Santo

"A puño limpio", así se desarrolla la tradicional pelea en la aldea Chivarreto, San Francisco El Alto, Totonicapán.

Tras dos años de estar suspendido por el Covid-19, los residentes de Chivarreto volvieron a realizar la tradicional pelea "A puño limpio".

Una a una fueron subiendo las parejas al cuadrilátero para propinarse una paliza. No se permiten patadas ni abrazos, "solo los cariñosos", según los narradores oficiales del evento.

Algunos cayeron a la lona, otros sangraron, pero todos al final de la pelea se dan la mano o un fuerte abrazo. Lo que es seguro, es que todos se quitaron las ganas de agarrarse a golpes.

Las reglas son claras, no se permiten personas en estado de ebriedad, tampoco están aceptadas las patadas, ni los abrazos y la pelea concluye cuando uno de los contrincantes lo pide o cae a la lona.

Todo el evento de peleas dura tres horas, luego de eso concluye la tan esperada tradición.

Algunos han salido ilesos, pero otros no duraron ni cinco segundos con los puños levantados.

Hubo quienes trataron de mostrar su mejor estilo, pero los golpes duelen y optaron por salir del lugar, eso sí, muy felices de haber participado.

Se desconoce a ciencia cierta cómo inició la tradición, pero se sabe que ha existido durante más de cien años. El evento es gratuito para locales y turistas, únicamente se cobró por el ingreso del vehículo, recursos que servirán para pavimentar las calles del lugar.