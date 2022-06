Así fue el heroico rescate de la nadadora que se desmayó en plena competencia (video)

Un video muestra el heroico rescate de la nadadora estadounidense que se desvaneció en el agua y la secuencia de la tragedia.

EN CONTEXTO: Competidora se desvanece en plena competencia del Mundial de Natación

La entrenadora española Andrea Fuentes, ha acaparado la atención mundial tras convertirse en la salvadora de la nadadora estadounidense Anita Álvarez, quien se desvaneció en plena competencia del Mundial de Natación que se lleva a cabo en Budapest.

Un dramático video muestra el heroico rescate. En el se ve la secuencia en la que Anita perdió el conocimiento dentro del agua, cuando justamente estaba realizando su performance en la piscina de la Isla Margarita.

Tras desvanecerse, su entrenadora no dudó ni un momento en lanzarse a la piscina para salvar a la neoyorkina de 25 años. El tiempo fue el más crucial, pues actuó el en momento exacto y fue así como pudo ponerla a salvo.

Luego de ponerla a flote, un miembro de la organización mundialista se unió al auxilio y lograron sacarla de la piscina. Posteriormente, acudió personal médico para atenderla.

La grabación, sin duda alguna ha causado conmoción en redes sociales, pues como se evidencia el momento se tornó tenso y preocupante.

Al finalizar el torneo, donde resultó ganadora la japonesa Yukiko Inui, el equipo estadounidense informó en sus redes sociales que Álvarez estaba fuera de peligro y en buenas condiciones.

(Foto: AFP)

Su entrenadora rompe el silencio

Ante lo ocurrido, la entrenadora española se pronunció y relató la experiencia incómoda que vivió, pero que al mismo tiempo la convirtió en una heroína.

"Los socorristas no se tiraban. He ido directa. Le he medito dos bofetadas. ¡Anita, respira!", contó.

“Anita está muy bien, está en la cama descansando. Después de lo que ocurrió ayer, toda la atención médica que recibió fue positiva. Tenía todas las constantes vitales bien y yo ya sabía que todo iba a ir bien. Fue un susto porque estuvo 2 minutos sin respirar. La sincronizada es un deporte muy duro y tenemos que hacer ver que no lo es, esa es la gracia", agregó.

*Con información de El País.