¡Saca tu paraguas! Dos ondas del este afectarán al país a partir de este miércoles

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Se espera que las lluvias se mantengan hasta el fin de semana.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), prevé el paso de dos ondas del este, las cuales causarán lluvias y nublados, del sur al centro del territorio nacional.

La primera afectará a partir de este miércoles 20 de mayo, mientras que la segunda se espera para el fin de semana.

Las condiciones actuales de la atmósfera pueden promover tormentas locales severas, sobre todo en sectores montañosos o volcánicos.

Estas vendrán acompañadas de lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo.

Esta semana en el territorio guatemalteco se pronostican lluvias a partir del miércoles hacia el fin de semana. ¡Prepárate! aquí te contamos los detalles.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/4KFQEOtbX2 — INSIVUMEH (@insivumehgt) May 19, 2026

Autoridades piden tomar las debidas precauciones, pues la lluvias pueden provocar lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa, daños en la red vial, inundaciones y crecidas en ríos.