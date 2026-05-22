¡En plena marcha! Así ocurrió el ataque armado en ruta al Pacífico

Un carril hacia el norte quedó obstruido durante las investigaciones
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El conductor de un camión sufrió un ataque armado en plena vía cuando circulaba sobre el kilómetro 26.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
Hombres desconocidos iniciaron a dispararle al interceptar su camino; ante este hecho el transporte quedo varado sobre la ruta.
El conductor resultó ileso pero varios casquillos quedaron sobre el asfalto.
La Policía Municipal de Tránsito de Amatitlán, informó que el carril donde se originó el hecho quedó sin paso para que el Ministerio Público (MP) pueda recabar información