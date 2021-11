Así predicaba el apóstol Welser Reyes, capturado por agresión sexual

Welser Gilmar Reyes Florián es un apóstol que fue capturado por agredir sexualmente a una menor de su congregación. Un video muestra cómo predicaba.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a apóstol Welser Reyes por agresión Sexual

En redes sociales compartieron un video donde se puede apreciar la forma cómo Welser Reyes, quien se consideraba apóstol religioso, predicaba a jóvenes quetzaltecos.

"Jugar es un acto religioso, es un acto divino, cada cosa para mí tiene un significado, me encanta saber que tengo a la mejor gente de Xela, me encanta saber que tengo a la mejor gente del mundo. Me gustaría saber si todos los niños, todos los nietos... Pero por estrategia divina vamos a dejar que la gente está centrada que estancada", decía Reyes en un acto donde fue coronado como "rey", donde se le puede ver vestido con una toga, corona, sentado en una silla de terciopelo sosteniendo con su mano derecha una espada.

Los internautas calificaron de abominación su forma de actuar y consideraron sus palabras como manipuladoras.

Qué nivel. Welser Gilmar Reyes Florian, pastor de xela, acusado por varias niñas de violencia sexual, al momento de ser "coronado" como REY. Qué nivel de lavado de coco. pic.twitter.com/HH7DsBd0WP — Saúl Interiano (@Interiano1Saul) November 14, 2021

Capturado

Reyes Florián, de 41 años, era líder del centro religioso llamado Ministerios Capital de Luz ubicado en carretera a Cantel, Quetzaltenango, donde asisten jóvenes. Él se denominaba "apóstol".

Fue denunciado por una víctima, pero hay otras afectadas. Reyes usaba a las jóvenes para que limpiaran la casa y le cocinaran y a los varones para que le lavaran su vehículo. Se sospecha que pueda tratarse de una secta. Reyes se encuentra capturado desde el pasado 5 de noviembre y es investigado por la División Especializada en Investigación Criminal, DEIC.