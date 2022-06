Así se presentó Nelson Carreras en el primer concierto de "La Academia"

Este domingo fue el primer concierto de "La Academia 20 años" y todos los alumnos se presentaron antes de cantar, además, contaron un poco sobre ellos y de la razón por la que están en el proyecto.

Carreras introdujo a los espectadores a su mundo "Esta es mi historia en la Academia".

"Mi inquietud por la música viene desde que tenía 7 años, estudio producción musical, mi mamá siempre me dijo: 'lo que tú amas lo vas a lograr y lo vas a hacer bien".

Nelson contó una dura etapa en su vida:

"Caí en una especie de depresión, dejé de comer, no tuve en sí una anorexia, me conmuevo tanto porque nunca llegué a contar ni que caí en depresión ni que dejé de comer, nunca le dije a mis amigas que sentía que me odiaban, lo sentía con todo el mundo, hasta que decidí cambiarlo", dijo. Luego de esto inició su participación.