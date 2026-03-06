Crédito en Guatemala: el empuje del consumo y la concentración de grandes capitales

-

El panorama financiero de Guatemala al cierre de enero de 2026 revela una banca volcada hacia el consumo personal, que ya representa casi la mitad de la cartera total.

Para Susana (nombre ficticio), el principio del fin tuvo la forma de un rectángulo de plástico. Tenía 39 años y un empleo laboratorista en un consultorio del Centro Histórico cuando un promotor bancario le ofreció su primera tarjeta de crédito.

Sin una charla previa sobre tasas de interés o salud financiera, Susana vio la tarjeta aprobada no una deuda, sino una extensión de su salario. Un televisor nuevo, un teléfono de última generación y la ropa para las fiestas se pagaron con la firma de un váucher.

La trampa se cerró con el anuncio de un despido inesperado. Tras un recorte de personal en el consultorio, Susana pasó de la seguridad quincenal a la incertidumbre total. Los meses transcurrieron sin que lograra colocarse de nuevo, pero los intereses —ajenos a su situación de desempleo— no dejaron de correr.

Pronto, el televisor y la plancha terminaron en una casa de empeño para comprar comida y abonar el mínimo de una tarjeta que ya parecía impagable. La presión de los cobradores y la asfixia económica la obligaron a dejar su casa y mudarse a un pequeño cuarto en una zona periférica.

La historia de Susana no es un ataque al sistema crediticio, sino el reflejo de una realidad latente: el crédito es el motor de la economía familiar, pero cuando falta la educación financiera o el empleo, puede terminar por consumir al conductor.

El manejo de una tarjeta de crédito debe ir de la mano de un uso responsable. (Foto: Canva/Soy502)

Las deudas personales

Esta paradoja de "oxígeno y asfixia" se refleja con claridad en el panorama financiero de Guatemala al cierre de enero de 2026,, el cual revela una banca volcada hacia el consumo personal, que ya representa casi la mitad de la cartera total.

Aunque la narrativa económica suele enfocarse en la gran empresa, los datos de la Superintendencia de Bancos (SIB) al 31 de enero de 2026 arrojan una realidad distinta, ya que el crédito de consumo se ha consolidado como el gigante del sector, abarcando el 49.28% de la participación total, superando con holgura al segmento empresarial, que retiene un 35.99%.

Lo que parece una expansión saludable del 6.36% en la cartera empresarial nacional —alcanzando los Q109,238 millones— oculta un fenómeno de alta selectividad. El número de beneficiarios activos se redujo drásticamente de 33,744 a 15,520, evidenciando que la banca prefiere inyectar más capital en menos manos, priorizando proyectos de gran escala sobre la atomización del crédito pequeño.

Geográficamente, aunque la centralización persiste, el dominio del departamento de Guatemala se sitúa en un 60.22%, permitiendo que otras regiones como Quetzaltenango (2.22%) y Petén (2.15%) figuren tímidamente en el mapa, junto a una categoría de "otros departamentos" que suma un relevante 13.79%.

Según la Superintendencia de Bancos, el crédito para el consumo se consolidó como el gigante del sector. (Foto: Archivo/Soy502)

La arquitectura del riesgo

La estructura del riesgo en el país descansa mayoritariamente en la palabra y el historial. La garantía fiduciaria es la reina indiscutible del sistema con un 64.77% de participación, muy por encima de los respaldos en bienes inmuebles (15.49%).

Esta fuerte presencia de créditos basados en la confianza —o en la firma— se complementa con esquemas mixtos de fiduciaria con inmuebles (6.71%) y otras garantías (4.32%), reflejando una banca que, aunque cautela, apuesta por la agilidad en la colocación.

Evolución del crédito personal

Al profundizar en el destino de los activos, el informe evidencia que el segmento de consumo personal es el verdadero pulmón financiero de los guatemaltecos, representando el 72.01% de los destinos del crédito.

A este le siguen las tarjetas de crédito con un 21.37%, lo que sugiere que las familias —como en el caso de Susana antes de su crisis— están financiando su día a día y sus proyectos de vida a través de estos instrumentos.

Sin embargo, aquí surge un hallazgo fundamental de exclusión técnica. A pesar de que el consumo es el destino mayoritario, el acceso se ha vuelto más selectivo.

Mientras que los créditos de más de Q25 millones concentran el 25.33% del monto total concedido, la base de la pirámide —los créditos de hasta Q50,000— logran retener un 15.39%. Es notable que el rango más otorgado en términos de frecuencia se ubica entre los Q100,000 y Q500,000 (28.25%), lo que indica que la banca está apostando por una clase media profesional o pequeños empresarios con capacidad de pago probada.

La resiliencia de este sector es clave: pese a las fluctuaciones en las tasas, la estabilidad en la morosidad sugiere que el consumidor ha adaptado su presupuesto para no fallar a sus compromisos.

No obstante, el hecho de que las tarjetas de crédito ocupen más de una quinta parte del destino crediticio revela que el "oxígeno" financiero para los gastos cotidianos está migrando hacia el plástico, dejando los préstamos de cuota fija para inversiones de mayor calado.

El tema de los préstamos con el sector bancario también forma parte del análisis de expertos. (Foto: Canva/Soy502)

Plazos largos y la apuesta por el futuro

La confianza en la estabilidad del país parece reflejarse en los tiempos de pago. El 44.08% de los créditos se han otorgado a plazos mayores de 72 meses (más de seis años).

Este compromiso a largo plazo es seguido por el rango de 49 a 60 meses (17.93%), dibujando un mercado donde tanto el banco como el deudor buscan predictibilidad en el tiempo.

La estructura crediticia de 2026 dibuja un mercado de contrastes: una banca que vive del consumo masivo y las tarjetas, pero que al momento de financiar al sector productivo, elige concentrar sus apuestas en un grupo cada vez más selecto de grandes capitales.

"En efecto, hogares de ingreso medio con acceso a crédito bancario financian sus compras en buena medida con préstamos, ya sea para bienes duraderos como casas, vehículos, y aparatos eléctricos", opinó Erick Coyoy, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

"En muchos casos también usan el crédito para su consumo regular porque el ingreso por su actividad económica es insuficiente", agregó Coyoy.