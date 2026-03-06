Cae exgobernador de Giammattei por asesinato de un ingeniero en Alta Verapaz

-

Un exfuncionario del Gobierno de Alejandro Giammattei fue capturado por asesinato y otros delitos. Está vinculado al asesinato de un ingeniero, ocurrido en 2022.

Fernando Rodríguez Klarck, fue gobernador de Alta Verapaz en 2022, nombrado por el entonces presidente Alejandro Giammattei, sin embargo, fue capturado este viernes 6 de marzo en Fuentes del Valle Norte, Chinautla.

El sujeto tenía con una orden de captura en su contra por los delitos de asesinato, asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato.

Según la acusación, Rodríguez Klarck, mientras era Gobernador planificó y dirigió el asesinato de un ingeniero en Alta Verapaz.

La Policía Nacional Civil (PNC) lo remitió a la torre de tribunales, pero tendrá que ser trasladado hacia Alta Verapaz, en donde es requerido.

La PNC reportó la captura de Fernando Rodríguez. (Foto: PNC)

El asesinato

David Dubón, era un ingeniero de 32 años, pero el 25 de septiembre de 2022, cuando transitaba por la a 3ª avenida y 3ª calle de la zona 4 de Cobán, Alta Verapaz, fue atacado a tiros.

Un hombre y una mujer se conducía en una motocicleta, desde la cual le dispararon.

Ese mismo día fue capturada Dora Sabrina Ortiz Hernández, acusada de ser la sicaria que disparó. Ella ya fue juzgada y condenada por este hecho.

Dora Sabrina Ortiz Hernández es la presunta asesina del ingeniero (Foto: PNC)

Al piloto de la motocicleta también lo capturaron y aunque en Alta Verapaz, le modificaron el delito y le otorgaron medida sustitutiva, posteriormente con acciones legales el MP y querellantes, lograron que lo capturaran de nuevo. Actualmente está ligado a proceso penal.

Mientras, el exgobernador, pieza clave en el caso, fue detenido y deberá enfrentar el proceso.

Carlos Dubón fue asesinado en 2022. (Foto: redes sociales)

Habló con sicarios

Según la investigación, el día del asesinato del ingeniero, el entonces Gobernador Rodríguez, se comunicó con los sicarios.

Está acusado de tres delitos como autor intelectural y material del hecho. "El día de la ejecución, llegó a la escena del crimen en un vehículo de la Gobernación Departamental y previo al hecho tiene comunicación con los sicarios", comentó una fuente.

Fernando Rodríguez, exgobernador de Alta Verapaz. (Foto: Facebook)

Además, se cree que más personas estarían involucradas.

El movil del crimen estaría relacionado con denuncias de actos de corrupción en contra de políticos en Alta Verapaz.