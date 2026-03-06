Donald Trump homenajeó a Lionel Messi y su Inter Miami en la Casa Blanca

-

Con Lionel Messi como principal atractivo, la plantilla completa del Inter Miami, campeona de la MLS, fue homenajeada este jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien les brindó una pintoresca recepción en la Casa Blanca.

"Mi hijo me dijo: '¿Papá, sabes quién va a venir hoy?' Le dije 'No, no sé, tengo muchas cosas encima'. Me dijo '¡Messi!'", bromeó el mandatario para comenzar el evento, que fue precedido, por un parte, sobre las operaciones de la guerra en Irán.

Lionel Messi and Inter Miami visit U.S. President Donald Trump at the White House to celebrate winning the 2025 MLS Cup pic.twitter.com/glA8in8iU4 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 5, 2026

Mi hijo "es un gran fanático del futbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte", le dijo Trump a un Leo visiblemente nervioso.

El mandatario, entre cuyos deportes predilectos no se cuenta el fútbol, hizo un recuento de la campaña de Las Garzas hasta su triunfo en la final del pasado diciembre ante Vancouver Whitecaps.

Destacó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado a mediados de 2025 en Estados Unidos, donde el club floridano ganó su primer partido oficial ante un club europeo, el Oporto portugués.

El momento en que Donald Trump le dijo a Messi que su hijo es fanático suyo y de Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/LlaKPe3sod — Diario Olé (@DiarioOle) March 5, 2026

Trump incluso se tomó el tiempo para describir el gol de tiro libre del campeón mundial argentino que les dio la victoria en ese juego.

"¿Seré capaz de hacerlo si lo intento?", le preguntó a Jorge Mas, dueño principal de esta franquicia también propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.

Durante su discurso, Trump elogió a Messi como "un ganador" y dijo que, aunque vio jugar a Pelé, cree que el argentino "es mejor".

Además, resaltó el logro de La Pulga de consagrarse como Jugador Más Valioso (MVP) durante dos temporadas consecutivas, un récord en la MLS. "Viniste y ganaste con toda la presión. Felicitaciones".