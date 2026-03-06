Caso Hansel Szarata: MP pide 20 años de prisión contra Carlos García Rubio

-

El Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria en contra de Carlos García Rubio por el homicidio de Hansel Szarata.

Durante la mañana de este viernes 6 de marzo, el Tribunal Cuarto realiza el juicio en contra de Carlos García Rubio, quien está acusado de asesinar a Hansel Szarata.

En la audiencia, el Ministerio Público y los querellantes adhesivos presentaron las conclusiones del caso, previo a que el Tribunal emita una sentencia.

La Fiscalía de delitos contra la vida, que investigó el caso, reiteró su hipótesis y señaló que García Rubio disparó y causó la muerte de Szarata, hechos ocurridos el 5 de abril de 2025.

Según el fiscal, García Rubio cometió el delito de homicidio por lo que pidió que fuera sentenciado a 20 años de prisión.

MP pide 20 años de prisión en contra de Carlos García Rubio por el homicidio de Hansel Szarata pic.twitter.com/JY4EHS5Z1F — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 6, 2026

Los querellantes adhesivos en el caso, respaldaron la tesis del MP, señalando que García Rubio causó la muerte de Szarata.

Durante las conclusiones dieron una explicación técnica y recordaron los peritajes realizados durante la investigación.

Querellante adhesivo en el caso de Hansel Szarata presenta sus conclusiones para pedir una sentencia condenatoria en contra de Carlos García Rubio. pic.twitter.com/hNCtAtlPyt — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 6, 2026

Ahora es el turno de la defensa de García Rubio de presentar sus conclusiones del caso. En reiteradas ocasiones han manifestado que no hay evidencia que demuestre qué bala ocasionó la muerte de Szarata.

Posteriormente, García Rubio podrá pronunciar "la última palabra", previo a que el Tribunal emita sentencia.

El caso

El 5 de abril de 2025 se reportó el fallecimiento de un hombre en el parqueo de un centro comercial ubicado en la zona 16. Momentos después, se confirmó que la víctima era Hansel Szarata, exasesor jurídico del Congreso de la República.

Por el hecho, fue capturado Carlos García Rubio, quien desde el inicio alegó su inocencia.

La investigación señala que la víctima, el acusado y otras personas (Roberto Padilla y Andrés Cano) convivieron en una discoteca del lugar.

Cuando se retiraban Padilla y Cano tuvieron un incidente con otras personas y dispararon cuando iban en el vehículo, segundos después llegaron a donde estaba García Rubio y Szarata y es cuando se registraron los segundos disparos, la víctima fallece momentos después.