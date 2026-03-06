La ceguera causada por el glaucoma se puede prevenir

-

En marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma, siendo la oportunidad para crear conciencia en las personas sobre las enfermedades oculares progresivas y la importancia de su detección temprana.

Mediante un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, previo a la aparición de los síntomas; se estima que el 90% de los casos de ceguera causada por el glaucoma se puede evitar, de acuerdo al Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

Esta enfermedad se caracteriza por el aumento de la presión intraocular, lo que daña el nervio óptico, provocando la disminución del campo visual. En casso muy severos, produce una pérdida irreversible de la visión, siendo la segunda causa de ceguera a nivel mundial.

La única manera para diagnosticar la enfermedad es a través de un examen oftalmológico. Se recomienda realizar una evaluación anual, especialmente si existen antecedentes familiares.

(Imagen Ilustrativa: Shutterstock)

Es importante realizar el examen, ya que el glaucoma, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas, ni dolores, puede llegar a causar pérdida de la visión periférica. En el caso de sospecha de padecer de la enfermedad, evitar la automedicación.

Por otro lado, si existe un dolor intenso, se trata de un glaucoma agudo, el cual provoca la pérdida súbita de la visión.

La enfermedad afecta a personas mayores de 35 años, aunque puede presentarse desde el nacimiento.

¡Aún estas a tiempo de cuidar tu visión!

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, velando por la salud visual de los guatemaltecos, se une a la campaña de prevención y concientización sobre la detección temprana del glaucoma.

Invita a los guatemaltecos el Jueves 12 de marzo a la Jornada de Glaucoma en los centros hospitalarios del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, donde podrán beneficiarse de consultas como exámenes de diagnóstico gratuitos y de reconsultas dentro de la Clínica de Glaucoma.

También se tendrá un 25% de descuento en medicamentos de glaucoma, con receta de este día.

Para más información, visita la página de Facebook del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala o al 2382-1700.