Los tres fallecidos y más de 50 heridos tras el accidente en el que volcó un bus

Tres fallecidos, entre ellos una madre y su hijo de 7 años, y más de 50 heridos fue el saldo del percance vial en Amatitlán.

Un accidente de tránsito en donde un bus del transporte colectivo terminó volcado por una posible falla mecánica, se registró el pasado jueves 5 de marzo, en la aldea Laguna Seca, en la ruta que conduce hacia la aldea El Pepinal, en Amatitlán.

En el lugar del percance vial quedó fallecido un niño de 7 años, quien fue identificado como Héctor Andres Morales Ovando, mientras decenas de personas adultas y menores de edad, fueron trasladados con heridas a distintos centros asistenciales.

El Ministerio de Educación lamenta profundamente el fallecimiento de Héctor Andrés Morales Ovando, estudiante de primero primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta San Antonio El Pepinal.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y solidaridad con la comunidad… pic.twitter.com/7OTTOUJuea — Mineduc Guatemala (@MineducGT) March 6, 2026

El Ministerio de Salud Pública y Asistencial Social (MSPAS) confirmó que en el Hospital Nacional de Amatitlán fueron atendidos 51 pacientes, de los cuales 7 quedaron internados; 2 fallecieron, incluyendo a Leily Ovando madre de Hector Morales; y a 33 se les dio egreso.

Mientras que, de esos 51 pacientes, 8 fueron trasladados al Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva y uno fue llevado al Hospital Roosevelt, en apoyo a la emergencia, indicó la cartera de Salud.

Un niño de 7 años y dos mujeres murieron tras el accidente de tránsito. (Foto: Redes sociales)

Además, en dicho centro asistencial de Villa Nueva se recibieron en total a 18 pacientes que fueron víctimas del accidente, siendo 9 menores de edad y 9 adultos, a quienes se les brindó atención especializada de forma oportuna, según mencionaron las autoridades.

Sin embargo, de estos últimos heridos, una menor quedó internada y una mujer y un hombre quedaron bajos cuidados médicos, mientras que las otras 15 personas fueron dadas de alta.

Por lo tanto, este trágico accidente ha dejado en total a tres personas fallecidas confirmadas por las autoridades, siendo una madre y su hijo de 7 años y otra mujer que aún no ha sido identificada.