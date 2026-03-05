Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Agenda procesional: Los cortejos que puedes presenciar el fin de semana en la ciudad

  • Por Soy502
05 de marzo de 2026, 13:18
Este fin de semana se realizará el cortejo infantil extraordinario de Jesús del Amor. (Foto: Muni Guate)

Este fin de semana se realizará el cortejo infantil extraordinario de Jesús del Amor. (Foto: Muni Guate)

Este fin de semana, la ciudad vive con fervor las procesiones que recorren las principales calles de la zona 1. 

EN CONTEXTO: El perrito que "se acomodó" en una de las alfombras en Antigua Guatemala (video)

El incienso y el sonido de las marchas fúnebres volverán a apoderarse del Centro Histórico este sábado 7 y domingo 8 de marzo.

En pleno tiempo de reflexión y devoción, varias parroquias han preparado sus tradicionales cortejos, destacando una fuerte participación de las procesiones infantiles.

Si tienes planes de circular por la zona 1 o deseas asistir con tu familia, aquí te puedes encontrar la guía para que no te pierdas detalles de la actividad procesional de este segundo fin de semana de marzo.

Sábado 7 de marzo

La jornada del sábado estará marcada por la ternura de los pequeños cargadores y la solemnidad del sector sur del Centro Histórico.

  • Santo Domingo

Este sábado se realizará el Cortejo Procesional Extraordinario Infantil de Cristo del Amor por conmemorar los 50 años. 

La salida del recorrido será a las 13:00 horas y retornará al templo a las 18:00 horas. 

  • Templo de San Francisco

A partir de las 4:00 de la tarde, las réplicas de las imágenes de Cristo de la Preciosa Sangre y la Santísima Virgen de Dolores saldrán en hombros de niños y niñas.

Es un recorrido corto, pero muy concurrido que busca fomentar la tradición en las nuevas generaciones. Se estima su entrada a las 18:10 horas.

  • Don Bosco

Casi de forma simultánea, a las 4:00 de la tarde, saldrá el imponente cortejo de Jesús Nazareno de la Paz y la Virgen de Dolores.

Esta procesión, que recorre las cercanías del centro salesiano, es conocida por su orden y recogimiento. El Nazareno retornará a su templo a las 22:00 horas.

Domingo 8 de marzo 

El domingo la actividad comenzará desde muy temprano, con opciones tanto para los niños como para la feligresía en general.

  • Catedral Metropolitana

El Justo Juez infantil saldrá a las 8:00 horas. Es una oportunidad ideal para ver el paso de la procesión frente a la Plaza de la Constitución antes de su retorno a las 11:00 horas.

  • Templo de Santo Domingo

Una de las procesiones más esperadas. Jesús Nazareno de la Buena Muerte y María Santísima de Dolores iniciarán su recorrido a las 8:00 horas.

Esta es una jornada extensa que concluirá casi a la medianoche.

  • La Parroquia

En el tradicional barrio de la zona 1, las réplicas de Jesús de las Tres Potencias saldrán a las 9:00 horas para bendecir las calles aledañas, regresando a las 15:00 horas.

  • Santuario de Guadalupe

Para cerrar el fin de semana, la venerada imagen del Santo Cristo de Esquipulas saldrá a las 3:00 de la tarde. Este cortejo recorrerá las calles del Barrio del Sagrario para ingresar a las 20:45 horas.

 Las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas buscar vías alternas como el Anillo Periférico, Calle Martí para evitar complicaciones en su ruta. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar