Agenda procesional: Los cortejos que puedes presenciar el fin de semana en la ciudad

Este fin de semana, la ciudad vive con fervor las procesiones que recorren las principales calles de la zona 1.
El incienso y el sonido de las marchas fúnebres volverán a apoderarse del Centro Histórico este sábado 7 y domingo 8 de marzo.
En pleno tiempo de reflexión y devoción, varias parroquias han preparado sus tradicionales cortejos, destacando una fuerte participación de las procesiones infantiles.
Si tienes planes de circular por la zona 1 o deseas asistir con tu familia, aquí te puedes encontrar la guía para que no te pierdas detalles de la actividad procesional de este segundo fin de semana de marzo.
Sábado 7 de marzo
La jornada del sábado estará marcada por la ternura de los pequeños cargadores y la solemnidad del sector sur del Centro Histórico.
- Santo Domingo
Este sábado se realizará el Cortejo Procesional Extraordinario Infantil de Cristo del Amor por conmemorar los 50 años.
La salida del recorrido será a las 13:00 horas y retornará al templo a las 18:00 horas.
- Templo de San Francisco
A partir de las 4:00 de la tarde, las réplicas de las imágenes de Cristo de la Preciosa Sangre y la Santísima Virgen de Dolores saldrán en hombros de niños y niñas.
Es un recorrido corto, pero muy concurrido que busca fomentar la tradición en las nuevas generaciones. Se estima su entrada a las 18:10 horas.
- Don Bosco
Casi de forma simultánea, a las 4:00 de la tarde, saldrá el imponente cortejo de Jesús Nazareno de la Paz y la Virgen de Dolores.
Esta procesión, que recorre las cercanías del centro salesiano, es conocida por su orden y recogimiento. El Nazareno retornará a su templo a las 22:00 horas.
Domingo 8 de marzo
El domingo la actividad comenzará desde muy temprano, con opciones tanto para los niños como para la feligresía en general.
- Catedral Metropolitana
El Justo Juez infantil saldrá a las 8:00 horas. Es una oportunidad ideal para ver el paso de la procesión frente a la Plaza de la Constitución antes de su retorno a las 11:00 horas.
- Templo de Santo Domingo
Una de las procesiones más esperadas. Jesús Nazareno de la Buena Muerte y María Santísima de Dolores iniciarán su recorrido a las 8:00 horas.
Esta es una jornada extensa que concluirá casi a la medianoche.
- La Parroquia
En el tradicional barrio de la zona 1, las réplicas de Jesús de las Tres Potencias saldrán a las 9:00 horas para bendecir las calles aledañas, regresando a las 15:00 horas.
- Santuario de Guadalupe
Para cerrar el fin de semana, la venerada imagen del Santo Cristo de Esquipulas saldrá a las 3:00 de la tarde. Este cortejo recorrerá las calles del Barrio del Sagrario para ingresar a las 20:45 horas.
Las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas buscar vías alternas como el Anillo Periférico, Calle Martí para evitar complicaciones en su ruta.