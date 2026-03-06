¿Vas a ir al Mundial? Esto hará México para reforzar la seguridad de los aficionados

Si entre tus planes está ir al Mundial 2026 en México, esto debes saber.
OTRAS NOTICIAS: Este es el exclusivo y lujoso cementerio donde fue sepultado "El Mencho"
México desplegará cerca de 100 mil elementos entre militares, policías y guardias privados para garantizar la seguridad durante el Mundial de fútbol 2026, informó este viernes el gobierno.
El anuncio se produce casi dos semanas después de un operativo federal en el que murió el capo narco Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que provocó bloqueos en carreteras y escenas de violencia en varias partes del país.
Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo estar "muy tranquilo" con México como una de las sedes del Mundial de fútbol de 2026, luego de que el país enfrentara una ola de violencia.
A pesar de las imágenes de violencia que dieron la vuelta al mundo, el patrón del fútbol dio un parte de tranquilidad a menos de cuatro meses del inicio del Mundial, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.
Con información de AFP