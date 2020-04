Así tratará el gobierno los cuerpos de fallecidos por Covid-19

El gobierno reportó el fallecimiento de siete personas como consecuencia del Covid-19. La enfermedad es extremadamente contagiosa, por lo que se han tomado medidas extremas.

Una de las medidas, es que el funeral debe de realizarse inmediatamente después del fallecimiento, queda prohibida la velación y los servicios religiosos, con el propósito de evitar la aglomeración de personas.

TE PUEDE INTERESAR:

Según un informe del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) elaborado el 129 de marzo por Carlos Consuegra y revisado por Mario Chang, de la Unidad de Gestión de Riesgos, el personal que manipule el cuerpo debe de contar con equipo de protección personal completo que incluye Mascarilla N95, guantes de látex descartables, gafas protectoras, traje quirúrgico manga larga con puños.

Además, los familiares no pueden estar presentes en el proceso de embalaje del cadáver. No se realizará embalsamamiento y en el proceso sólo participará personal de Salud y de la funeraria. Como medida de protección, el cuerpo será colocado en una bolsa especial y luego se introducirá en el ataúd.

(Fuente: MSPAS)

Ana Lucía Gudiel, vocera del MSPAS, aseguró que "no se realizará autopsias clínicas a personas fallecidas por o con el Covid-19". Y aseguró que Salud "no está cremando cuerpos, pero existe la opción que los familiares del fallecido lo puedan hacer en un crematorio privado, en no más de seis horas".

De acuerdo con el informe, el funeral no deberá durar más de 15 minutos, sólo podrán estar presentes 10 personas, excluyendo a niños y personas de la tercera edad.

Gudiel explicó que los fallecidos podrán ser sepultados en los lugares donde la familia lo indiquen, pero si carecen de un espacio, el MSPAS tiene habilitada un área en el Cementerio La Verbena, la cual puede ser utilizada.