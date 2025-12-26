Accidentes de tránsito en la noche de Navidad deja dos fallecidos y dos heridos

-

La noche de Navidad estuvo marcada por varios percances viales en distintos puntos de la capital y municipios cercanos.

Durante la noche de Navidad se reportaron una serie de accidentes de tránsito registrados en diferentes sectores del área metropolitana, que dejaron como resultado dos personas fallecidas y dos lesionados.

Uno de los casos ocurrió en el ingreso de un residencial en la zona 7 de San Miguel Petapa, donde un niño de seis años fue atropellado por un vehículo que continuó su marcha.

El menor sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda y fue trasladado de emergencia al Hospital Roosevelt para recibir atención especializada.

(Foto: Bomberos Municipales)

Horas más tarde, en la 15 avenida y 23 calle de la zona 6 capitalina, un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente cuando se conducía en motocicleta. La víctima presentaba múltiples traumas y fue localizada sin vida sobre la cinta asfáltica.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Otro hecho fatal se registró en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle, en la zona 12, donde fue localizado el cuerpo de un hombre en el arriate central.

Al momento de la evaluación, ya no presentaba signos vitales y su identidad no había sido confirmada.

(Foto: Bomberos Municipales)

Además, en el bulevar San Rafael y 12 calle de la zona 18, un hombre de 48 años resultó herido tras ser atropellado por un automóvil que también se dio a la fuga. Fue atendido en el lugar por personal de emergencia, sin necesidad de traslado a un centro asistencial.