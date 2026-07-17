VIDEO: Así se vivió el temblor en un centro educativo de San Marcos

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Los alumnos estaban realizando una actividad en el salón del establecimiento cuando fueron sorprendidos por el fuerte temblor.

EN CONTEXTO: Así vivieron los guatemaltecos el sismo de este viernes

Un sismo de 5.6, cuyo epicentro se registró en Quetzatenango, sorprendió a los guatemaltecos esta mañana de viernes 17 de julio.

El movimiento telúrico se reportó a las 08:48 de la mañana, con una profundidad de 10 kilómetros.

Varios estudiantes y trabajadores de distintos sectores del país fueron evacuados a un área segura.

Un video muestra cómo los estudiantes de un centro educativo en San Marcos realizaban una actividad cuando fueron sorprendidos por el sismo.

Según las imágenes, compartidas por el colaborador Willy Navarro, los alumnos realizaban una elección de reina y al sentir el temblor, salieron corriendo del lugar.

Así se vivió el temblor en un centro educativo de San Marcos



Video: cortesía pic.twitter.com/kcfiDnEc3r — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) July 17, 2026

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.